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Лондонский дворник едва не погиб из-за упавшей с неба сосульки

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Фото: Global Look Press/Chiara Puzzo
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В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявшего рядом дворника. Инцидент попал на видео, которое публикует The Independent.

«Кусок льда, килограммов на 10, упал или с самолета, или с неба. Это всё произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить», — цитирует издание дворника Сергея Мешкова.

Еще один очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал инцидент «безумием».

«Глыба произвела столько шума, как будто упал метеорит», — сказал он.

Издание отмечает, что над данной улицей часто летают самолеты. Представитель управления по гражданской авиации подтвердил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но конкретно этот случай может быть связан и с каким-либо другим явлением.

Ранее 9 февраля стали известны детали гибели жительницы Петербурга, на которую упала сосулька. По словам замглавы администрации Василеостровского района Александра Маслова, дом, возле которого произошла трагедия, признан аварийным и огорожен.

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