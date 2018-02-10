Лондонский дворник едва не погиб из-за упавшей с неба сосульки

В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявшего рядом дворника. Инцидент попал на видео, которое публикует The Independent.

«Кусок льда, килограммов на 10, упал или с самолета, или с неба. Это всё произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить», — цитирует издание дворника Сергея Мешкова.

Еще один очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал инцидент «безумием».

«Глыба произвела столько шума, как будто упал метеорит», — сказал он.

Издание отмечает, что над данной улицей часто летают самолеты. Представитель управления по гражданской авиации подтвердил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но конкретно этот случай может быть связан и с каким-либо другим явлением.

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