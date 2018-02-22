Возбуждено дело против въехавшего в переход в Петербурге водителя

В отношении водителя, въехавшего в подземный переход в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«По данному факту отделом дознания Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинграсдкой области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство). Мужчине назначена мера принуждения в виде обязательства о явке», - сказано в сообщении.

Напомним, 21 февраля мужчина на джипе въехал в пешеходный подземный переход у входа на станцию метро «Московская». Пострадавших нет. Когда спустились сотрудники полиции, мужчина вышел из автомобиля, улыбался и смеялся. По словам водителя, он намеренно съехал в переход, чтобы проверить возможности своей машины.

Один из входов на станцию было решено закрыть. Прокуратура ведет проверку происшествия.