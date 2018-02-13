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Девочка двух с половиной лет пострадала от падения льда с крыши в Санкт-Петербурге

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Девочка двух с половиной лет пострадала от падения льда с крыши жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел вчера, 12 февраля, возле одного из домов на улице Подвойского, когда женщина вышла на прогулку со своими двумя детьми. Во время прогулки на них с крыши жилого дома упала глыба наледи, сообщает «Cанкт-Петербург.Ру».

Женщина обратилась в детскую поликлинику, где у ее двухлетней дочери диагностировали ушиб коленного сустава и отпустили домой. Сама мама несовершеннолетних детей получила ушибы мягких тканей головы.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Председателя товарищества собственников жилья вызвали в прокуратуру Невского района для дачи объяснений случившегося.

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