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В Петербурге рыжим котам найдут хозяев в День защитника Отечества

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В котокафе «Республика кошек» – филиале Музея кошки в Санкт-Петербурге в День защитников Отечества пройдет акция «Все оттенки кошачьего» - питомцев будут отдавать в добрые руки. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В мероприятии примут участие около двух десятков котов. По словам организаторов, предпочтение отдадут рыжим котам - символам солнца и весны. Кураторы расскажут о животных и помогут заключить договор тем, кто захочет забрать кота домой.

Отмечается, что в этом году примут участие уже полюбившиеся петербуржцам питомцы – кот Гоген, обитавший в Государственном Эрмитаже, и кот Аристократ, выступивший на сцене Санкт-Петербургской филармонии на авторском вечере композитора Дмитрия Жученко.

В 2017 году благодаря акции около 600 животных нашли своих хозяев.

20 февраля Эрмитажного кота Ахилла посадили на диету – животному предстоит пройти курс физических упражнений, чтобы подготовиться к чемпионату мира по футболу в России.

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