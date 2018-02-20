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Волонтеры присоединились к поискам трех школьников в Хабаровске

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В Хабаровском крае идут поиски трех школьников. Две 14-летние девочки пропали еще на минувшей неделе, а 14-летний мальчик — в понедельник, 19 февраля. Их разыскивают родственники, полиция и волонтеры.

Как следует из ориентировки поисково-спасательного отряда «Амур-поиск», одна из девочек ушла из дома еще в четверг, 15 февраля. На следующий день пропала вторая школьница. О подростке ничего неизвестно со вчерашнего дня.

В свою очередь руководитель поисково-спасательного отряда Сергей Савельев сообщил ИА AmurMedia, что информация о мальчике и девочке поступила к ним вчера, а о другой девочке — лишь сегодня. Она периодически выходит на связь в социальные сети.

Агентство напоминает, что накануне жителей Хабаровского края взбудоражило сообщение о деле 21-летней Валерии Ермизиной. Девушка пропала в Советской Гавани 11 февраля. По данному делу задержан подозреваемый.

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