По факту пропажи пятилетнего ребенка под Калининградом начата проверка

В городе Гвардейске Калининградской области пропала пятилетняя девочка, начата доследственная проверка. Об этом сообщила представитель регионального Следственного управления Наталья Гацко.

«Сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 18 февраля, инцидент произошел в городе Гвардейске», — цитирует Гацко агентство ТАСС.

Сообщается, что ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых, но в какой-то момент пропал. Мама пыталась найти девочку самостоятельно, но после обратилась в полицию.

По одной из возможных версий, ребенок мог утонуть в протекающей неподалеку реке. Поиски продолжаются.