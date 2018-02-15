Прямой эфир

Авиация МЧС Магадана прибыла для поиска охотника в Хабаровский край

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели авиационного-спасательного центра МЧС Магадана прибыли для поиска пропавшего охотника в Охотский район Хабаровского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Сегодня, 15 февраля, вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Магадана в село Арка, где 7 февраля пропали двое мужчин, отправившихся на охоту. Группа спасателей авиационного центра пыталась попасть к месту поисков несколько дней, но по причине неподходящих погодных условий вылет всё время откладывался, сообщает ИА AmurMedia.

Чтобы разведать обстановку 12 февраля, спасатели специально посещали место поисков. Поэтому сегодня они решили взять с собой дополнительное снаряжение в виде буров, гидрокостюмов, видеокомплекта, бензопилы. При обследовании места было выявлено, что поисковые работы крайне опасны как из-за особенностей местности, так и из-за сильного течения.

12 февраля был обнаружен снегоход мужчин, нарты и их личные вещи. А 13 февраля в 500 м от местонахождения снегохода в ледяной воде было обнаружено и поднято на поверхность тело одного из охотников.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что двое мужчин выехали на снегоходе «Буран» на охоту 7 февраля. В этот же день должна была состояться их встреча с жителем села Арка, но встреча так и не состоялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гостехнадзор обещает проверить каждый снегоход в Хабаровском крае
МЧС в Новгородской области готово к весеннему паводку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017