Авиация МЧС Магадана прибыла для поиска охотника в Хабаровский край

Спасатели авиационного-спасательного центра МЧС Магадана прибыли для поиска пропавшего охотника в Охотский район Хабаровского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Сегодня, 15 февраля, вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Магадана в село Арка, где 7 февраля пропали двое мужчин, отправившихся на охоту. Группа спасателей авиационного центра пыталась попасть к месту поисков несколько дней, но по причине неподходящих погодных условий вылет всё время откладывался, сообщает ИА AmurMedia.

Чтобы разведать обстановку 12 февраля, спасатели специально посещали место поисков. Поэтому сегодня они решили взять с собой дополнительное снаряжение в виде буров, гидрокостюмов, видеокомплекта, бензопилы. При обследовании места было выявлено, что поисковые работы крайне опасны как из-за особенностей местности, так и из-за сильного течения.

12 февраля был обнаружен снегоход мужчин, нарты и их личные вещи. А 13 февраля в 500 м от местонахождения снегохода в ледяной воде было обнаружено и поднято на поверхность тело одного из охотников.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что двое мужчин выехали на снегоходе «Буран» на охоту 7 февраля. В этот же день должна была состояться их встреча с жителем села Арка, но встреча так и не состоялась.