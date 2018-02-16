Пропавшего школьника 11 дней разыскивают в Липецкой области

Девятилетнего мальчика, пропавшего по пути из школы, ищут вдоль русла реки Чернавы в Липецке, водолазы совершили уже 11 погружений на дно.

До сих пор розыск ребенка не дал результат. 16 февраля спасатели повторно планируют обследовать промоины реки и береговую линию Чернавы. Также водолазы продолжат осматривать дно реки вниз по течению.

Уже обследовано около 4 тыс. кв. м дна, прорублено 37 майн, сообщает Lipeskmedia.

Школьник пропал по пути из школы 6 февраля. 7 февраля вблизи реки Быстрая Сосна был найден рюкзак мальчика. В связи с пропажей мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».