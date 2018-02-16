Прямой эфир

Пропавшего школьника 11 дней разыскивают в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятилетнего мальчика, пропавшего по пути из школы, ищут вдоль русла реки Чернавы в Липецке, водолазы совершили уже 11 погружений на дно.

До сих пор розыск ребенка не дал результат. 16 февраля спасатели повторно планируют обследовать промоины реки и береговую линию Чернавы. Также водолазы продолжат осматривать дно реки вниз по течению.

Уже обследовано около 4 тыс. кв. м дна, прорублено 37 майн, сообщает Lipeskmedia.

Школьник пропал по пути из школы 6 февраля. 7 февраля вблизи реки Быстрая Сосна был найден рюкзак мальчика. В связи с пропажей мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шестые сутки идут поиски пропавшего под Липецком ребенка
После пропажи ребенка в Липецкой области возбуждено уголовное дело

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017