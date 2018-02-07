После пропажи ребенка в Липецкой области возбуждено уголовное дело

По факту пропажи девятилетнего мальчика в селе Чернава Измалковского района Липецкой области следователи возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил врио старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Евгений Рогожников.

«Девятилетний мальчик, ученик местной школы, пропал 6 февраля по пути домой в селе Чернава — он с утра был в школе, а около 16:00 ушел домой, это многие видели. Но это деревня в несколько домов, не густонаселенный участок. Он шел один. Его семья считается благополучной», — рассказал Рогожников.

Мать мальчика начала самостоятельные поиски, а после обратилась в полицию. Специалисты исследуют маршрут ребенка, опрошены родственники, преподаватели и ученики школы. Ранее 7 февраля вблизи берега реки Быстрая Сосна был найден рюкзак школьника. К поискам подключены водолазы, однако до настоящего момента обследование дна не дало результатов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).