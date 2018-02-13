Шестые сутки идут поиски пропавшего под Липецком ребенка

Шестые сутки продолжается операция по поиску девятилетнего мальчика, пропавшего в селе Чернава Измалковского района Липецкой области. В ней участвуют более 60 человек — спасатели и волонтеры.

Как сообщает Lipetskmedia, накануне водолазы обследовали русло реки Быстрая Сосна с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном». Было прорублено 82 проруби, водолазы погружались на дно 30 раз. Около 4 тыс. кв. м льда было вскрыто, специалисты осмотрели более 10 тыс. кв. м дна. Однако пока поиски результатов не дали.

На сегодня запланирован пеший обход береговой линии и территории села Чернава. Также водолазы продолжат обследовать дно и русло реки ниже по течению.

Напомним, мальчик пропал 6 февраля по пути из школы домой. Его семья считается благополучной. 7 февраля был найден рюкзак школьника. Он находился вблизи берега реки.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».