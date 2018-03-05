Под Волгоградом обнаружена живой пропавшая 1 марта девочка

11-летняя Анна Выпрецкая, пропавшая 1 марта, обнаружена живой из здоровой, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Девочку обнаружили благодаря совместным усилиям сотрудников правоохранительных органов и добровольцев.

В настоящее время обстоятельства исчезновения девочки устанавливают следователи. Проводится допрос гражданина, в квартире которого обнаружена школьница.

По данным следствия, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 м от ее дома. В поисках ребенка были задействованы полицейские, следователи, силы областных управлений МЧС, Росгвардии, привлечены волонтеры.

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