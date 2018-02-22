Школьника в Хабаровске наградили за спасение двух тонувших детей

Восьмиклассник из Хабаровска, спасший двух тонувших детей, получил медаль «За спасение погибавших», указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Школьника Виталия Холевинского наградили и поблагодарили в канун праздника 23 февраля, но сама ситуация, в которой отличился мальчик, случилась летом 2016 года. Подросток отдыхал в Бикине на местной речке и увидел, что пьяный мужчина усаживал на надувной круг трех детей. Круг перевернулся, и Холевинский тут же бросился детям на помощь. Он вытащил из воды малышей четырех и шести лет, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Детям была оказана первая помощь. Позже стал ясно, что третий ребенок утонул.

Во время награждения школьник сообщил, что после происшествия решил стать профессиональным спасателем и после школы хочет поступить в Академию гражданской защиты МЧС России.