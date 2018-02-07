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Суд Новосибирска арестовал виновного в гибели двух утонувших в яме детей

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Суд Колыванского района арестовал и отправил в СИЗО на два месяца 44-летнего директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство», который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате чего двое малолетних детей утонули в яме в Новосибирске.

Глава Колыванского района рассказал, что заведующей и воспитательнице детского сада, которая отпустила младшего 6-летнего брата с 11-летним старшим, объявлены строгие выговоры. Также он отметил, что мать погибших детей сама написала заявление, разрешив старшему ребенку забирать младшего, сообщает vn.ru.

На данный момент в районе введен ежедневный мониторинг всех разрытых траншей и коммунальных аварий. Сейчас все ямы засыпаны и огорожены. Их количество не уточняется. Также глава района добавил, что причиной трагедии стала халатность. Коммунальщикам не хватило грунта, чтобы засыпать ямы. Они понадеялись, что их не заполнит вода, а в случае заполнения просто замерзнет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что после гибели детей, не дожидаясь окончания следствия и выводов комиссии, глава поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев подал заявление о сложении полномочий.

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