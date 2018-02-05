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Проверка началась после гибели двух детей в вырытой рабочими яме под Новосибирском

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил разобраться в причинах трагического случая с гибелью двух детей в яме, которую не засыпали рабочие, ремонтировавшие водопровод в райцентре Колывань.

«Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц», — цитирует Травникова пресс-служба правительства.

Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье, а также провести дополнительные проверки по факту случившегося.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что двое малолетних братьев утонули в яме, вырытой коммунальными службами для ремонта водопровода. Погибшим было 6 и 11 лет.

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