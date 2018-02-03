Под Новосибирском двое детей утонули в яме для ремонта водопровода

В рабочем поселке Колывань (Новосибирская область) двое малолетних братьев утонули в яме, вырытой коммунальными службами для ремонта водопровода. Погибшим было 6 и 11 лет.

По данным следствия, в течение дня 2 февраля в рабочем поселке проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Яма глубиной более двух метров в течение дня заполнилась водой из прорванной трубы.

После завершения работ коммунальные службы покинули место прорыва, но яму не засыпали и не поставили возле нее ограждение, сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.

Вечером в яму упали проходившие мимо дети. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули, уточняет ТАСС.

Уголовное дело квалифицировано по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», Максимальное наказание по статье — семь лет тюрьмы.