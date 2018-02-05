Глава Колывани подал в отставку после гибели детей в коммунальной яме

Заявление о сложении полномочий подал глава поселка Колывань в Новосибирской области Алексей Дорофеев. Это решение было принято после гибели двух мальчиков, которые утонули в яме, вырытой коммунальными рабочими.

Информацию ресурсу vn.ru подтвердил сам Дорофеев, однако решение по его заявлению пока не принято. По словам чиновника, яма была вырыта еще осенью, во время устранения аварии на водопроводе. Однако рабочим не хватило грунта, чтобы полностью засыпать углубление. В итоге эту территорию огородили подручными средствами, которые со временем исчезли. Но яма вновь оказалась заполнена водой после аварии на соседнем водопроводе.

В свою очередь врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье, где погибли братья, а также дать оценку действиям должностных лиц. По словам главы области, есть вопросы также к администрации детского сада и руководству коммунального предприятия, которое отвечало за ремонт.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 3 февраля в яме, вырытой коммунальными службами, утонули два брата 6 и 11 лет. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Арестован 44-летний директор колыванского МУП «Коммунальное хозяйство».