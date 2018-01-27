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В приморском поселке частично сгорела школа

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В селе Антоновка в Приморском крае частично сгорела школа. Как сообщает краевое управление МЧС, ЧП произошло вечером 26 января.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных горели бытовая пристройка и часть кровли одноэтажного здания школы. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Сообщается, что в школе учатся 11 человек. Пока их будут возить автобусом в ближайшую школу в селе Руновка в 11 км от Антоновки, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о гибели троих детей и двоих взрослых при пожаре в Пермском крае. Из всей семьи в живых остался только старший 16-летний ребенок, который не поехал со всеми на дачу. Трагедия случилась в ночь на субботу, 27 января, в поселке Ильинский. Огнем уничтожены баня и деревянный жилой дом.

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