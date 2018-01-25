Прямой эфир

Скончался второй пострадавший при пожаре в Москве ребенок

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка, пострадавшая во время пожара в квартире в Москве, скончалась в карете скорой помощи. Ранее умер мальчик.

По факту гибели детей Следственный комитет РФ по столице начал проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР Юлия Иванова.

Пожар произошел 25 января на улице 50-летия Октября. Из дома были эвакуированы 15 человек. Также удалось спасти жильцов верхних этажей.

Дети, мальчик и девочка, находившиеся во время пожара в одной из квартир, сильно пострадали. Они скончались по дороге в больницу.

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — добавили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В детском саду в Москве произошел пожар
Локализован пожар на рынке «Садовод» в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017