Скончался второй пострадавший при пожаре в Москве ребенок

Девочка, пострадавшая во время пожара в квартире в Москве, скончалась в карете скорой помощи. Ранее умер мальчик.

По факту гибели детей Следственный комитет РФ по столице начал проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР Юлия Иванова.

Пожар произошел 25 января на улице 50-летия Октября. Из дома были эвакуированы 15 человек. Также удалось спасти жильцов верхних этажей.

Дети, мальчик и девочка, находившиеся во время пожара в одной из квартир, сильно пострадали. Они скончались по дороге в больницу.

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — добавили в СК.