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В Приангарье после недели розысков нашли пропавшего второклассника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Пропавшего мальчика разыскали в Иркутской области, в поисковой операции участвовали более 100 человек. Школьник сейчас помещен в детский приют Саянска, полиция выясняет причины происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, второклассник находился в доме у посторонних людей. Сейчас выясняется, как он там оказался и где еще побывал во время своего «путешествия».

Отмечается, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Он жив и здоров.

Об исчезновении несовершеннолетнего его бабушка сообщила в полицию 4 февраля. Она заявила, что ребенок длительное время не появлялся дома. Его искали сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. Позже к розыскам присоединились волонтеры, сообщает ИА IrkutskMedia.

В полиции уточняют, что семья пропавшего поставлена на профилактический учет. Родителей привлекут к административной ответственности.

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