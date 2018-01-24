В Красноярском крае в морозы пропали два школьника

Мальчик 13 лет и 12-летняя девочка пропали в городе Дудинка на севере Красноярского края. Дети пропали в морозную погоду, в настоящее время по ночам температура в Дудинке понижается до -35 градусов.

Предварительно, мальчик накануне ушел в школу и не вернулся, также домой с занятий не вернулась 12-летняя девочка. В поисках детей задействованы полицейские.

«На поиски детей немедленно были ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска», — приводит ТАСС сообщение главка МДВ. В ходе поисков пропавших детей обследуются подъезды, чердаки, опрашиваются родные и знакомые школьников.

Ранее сообщалось, что подросток из Приморского края спас замерзающего человека.