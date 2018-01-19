Неизвестный на иномарке похитил ребенка в «новой Москве»

Московские полицейские ведут поиски иномарки, водитель которой похитил ребенка. В столице введен план «Перехват».

Инцидент произошел в поселении Кленовское (Новомосковский административный округ). Неизвестный на автомобиле Nissan похитил девочку и скрылся в неизвестном направлении.

В полиции отметили, что госномер автомобиля был закреплен за другой машиной — BMW, передает агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент полицейские разыскивают автомобиль, на котором скрылся злоумышленник.