Подросток из Приморского края спас замерзающего человека

Учащийся седьмого класса предпринял всевозможные меры для спасения мужчины, который замерзал на улице в поселке Раздольное Приморского края, сообщила пресс-служба транспортного управления МВД России по региону.

Беспомощного мужчину, который не мог самостоятельно подняться и просил помощи, 13-летний мальчик обнаружил в районе остановочной платформы станции Безымянной Дальневосточной железной дороги. Школьник решил, что на земле мужчина не дождется скорой, и принял решение дотащить его на себе до скамейки на посадочной платформе, после чего ребенок вызвал скорую и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, сообщает VostokMedia.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 31-летнего мужчину с обморожением пальцев ног и рук в тяжелом состоянии. До прибытия скорой мальчик оказывал первую помощь пострадавшему самостоятельно. Медики диагностировали у мужчины общее переохлаждение и доставили его в районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. За свой поступок мальчик был награжден памятным подарком и благодарностью от управления МВД.