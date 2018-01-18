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Второклассник спас брата и сестер во время пожара в Пензенской области

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Юный житель Пензенской области спас жизнь брата и сестер, которые спали в загоревшемся доме. Пожар произошел в ночь на 15 января в городе Сердобске на улице Саратовской. В здании находились четверо детей, один из них проснулся из-за запаха.

Сначала восьмилетний ребенок пытался тушить стену, но потом увидел огонь на крыше и бросился за младшими сестрами и братом. Зайдя в дом, первым делом мальчик выключил газ. В это время в помещениях погас свет. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс». Выбравшись из полыхающего дома, дети пошли к соседям, которые вызвали пожарных. Мальчик представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» и наминирован на фестивале «Созвездие мужества».

Как сообщал портал iz.ru, в Бузулукском районе Оренбургской области глава сельсовета вытащил из огня пенсионерку. Пожилая женщина-инвалид не могла выбраться из горящего дома. Пожар произошел утром 14 января в поселке Мельничный. Первым возгорание заметил глава местного сельского совета — крыша была охвачена огнем. Сначала он самостоятельно вынес инвалида из здания, а затем вызвал пожарных.

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