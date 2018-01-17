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В МЧС рассказали подробности спасения детей из пожара на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Трое детей, спасаясь от огня в квартире, выпрыгнули из окна четвертого этажа и упали на растянутое соседями одеяло. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по столице.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 16:13 мск. Горела квартира по адресу Свободный проспект, дом 12, общая площадь возгорания около 12 кв. м.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через шесть минут. Огонь удалось ликвидировать в 16:38.

В ходе тушения пожара с вышележащих этажей был спасен один человек.

Дети, прыгнувшие с балкона, были госпитализированы. По данным «РИА Новости», их состояние оценивается как средней тяжести.

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