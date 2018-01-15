Глава сельсовета в Оренбуржье спас пенсионерку во время пожара

В Бузулукском районе Оренбургской области глава сельсовета вытащил из огня пенсионерку. Пожилая женщина-инвалид не могла выбраться из горящего дома.

Пожар произошел утром 14 января в поселке Мельничный. Первым возгорание заметил глава местного сельского совета — крыша была охвачена огнем. Об этом информирует РИА «Оренбуржье». Сначала он самостоятельно вынес инвалида из здания, а затем вызвал пожарных. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Как ранее писал портал iz.ru, мужчина погиб, спасая близких людей во время пожара в Тюкалинском районе Омской области. 8 января загорелся один из частных домов села Валуевка. Отец семейства вынес из огня троих детей: мальчиков-близнецов 10 лет и их брата 15 лет, после чего вернулся в дом за женой. Выбраться из горящего дома они не смогли. Дети получили незначительные ожоги и были госпитализированы для дальнейшего обследования.