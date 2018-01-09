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Мужчина погиб при спасении близких людей на пожаре в Омской области

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Мужчина погиб при спасении близких людей на пожаре в селе Валуевка в Тюкалинском районе Омской области, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Вчера утром, 8 января, произошел пожар в одном из частных домов села Валуевка. Отец семейства вынес из горящего дома троих детей: мальчиков-близнецов 10 лет и их брата 15 лет, после чего вернулся в дом за женой. Выбраться из горящего дома они не смогли, сообщило ИА FlashSiberia.

В результате пожара супружеская пара погибла. По предварительной версии, причиной гибели 34-летних мужчины и женщины стало острое отравление угарным газом. Дети получили незначительные ожоги и были госпитализированы для дальнейшего обследования.

В ходе работы на месте происшествия, включающей опрос свидетелей и осмотр места трагедии, названа предполагаемая причина пожара — неисправность печного оборудования в доме. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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