Камчатские школьницы спасли провалившегося под лед мальчика

Четыре пятиклассницы на Камчатке спасли своего одноклассника, который провалился под лед на реке Амчагача в Усть-Большерецком районе, сообщает региональный главк МЧС.

Героический поступок девочки совершили 4 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Школьницы вместе со своим одноклассником решили покататься с горки, которая расположена рядом с рекой. Мальчик скатился с горки и, не успев затормозить, провалился в полынью.

Он с головой ушел под воду, затем вынырнул, и его стало нести течением. Рискуя тоже провалиться под лед, девочки помогали своему другу выкарабкаться: протянули ледянку и вытянули его на поверхность.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчина погиб при спасении близких людей на пожаре в Омской области.