Американец вытащил на берег провалившегося под лед оленя

Житель американского штата Арканзас спас оленя, провалившегося в замерзший пруд в городе Остин. Видео с места событий было размещено на хостинге YouTube.

На кадрах видно, как мужчина вытаскивает животное на берег. Встав на ноги, олененок не стал убегать и позволил себя погладить.

2 января портал iz.ru писал, что прохожие в бразильском городе Гояния спасли собаку, выпавшую с балкона многоэтажного дома. Они успели быстро натянуть простыню перед падающим животным.