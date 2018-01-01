Прямой эфир

В Кронштадте спасатели вытащили двух человек из воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кронштадте двое мужчин упали в воду в Советском парке. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 1 января около 1:00. На помощь потерпевшим оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной службы. Им понадобилась медицинская помощь, на данный момент пострадавшие переданы врачам скорой помощи.

Также в новогоднюю ночь мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Москве. Спасаясь от огня, он выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже и получил травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил всех работающих в новогоднюю ночь
Трамп поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017