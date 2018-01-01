В Кронштадте спасатели вытащили двух человек из воды

В Кронштадте двое мужчин упали в воду в Советском парке. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 1 января около 1:00. На помощь потерпевшим оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной службы. Им понадобилась медицинская помощь, на данный момент пострадавшие переданы врачам скорой помощи.

Также в новогоднюю ночь мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Москве. Спасаясь от огня, он выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже и получил травмы.