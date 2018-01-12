В Петербурге водитель избил подростка за брошенный в машину снежок

Мужчина нанес несколько ударов по голове 15-летнему подростку после попадания снежка в его Volkswagen. Об этом сообщает телеканал «78».

Отмечается, что восьмиклассник был госпитализирован с сотрясением головы и ушибом губы в Детскую городскую больницу № 19 им. К.А. Раухфуса.

Инцидент произошел 11 января. Как сообщила мать мальчика полицейским, ребенок играл в снежки около дороги и попал в проезжающую мимо иномарку. Из автомобиля вышел водитель и несколько раз ударил восьмиклассника по лицу, после чего сел обратно в машину и уехал.

По факту происшествия полиция начала проверку.

Отмечается, что женщина не намерена писать заявление на водителя.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был арестован 23-летний водитель за избиение девятилетнего школьника на пешеходном переходе. По данным следствия, мальчик не успел перейти дрогу на зеленый свет светофора перед автомобилем подозреваемого, после чего мужчина дал мальчику пощечину и швырнул в ребенка его же самокат.