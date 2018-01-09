Водитель «Газели» насмерть сбил женщину в Москве и скрылся

Водитель «Газели» насмерть сбил женщину на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

ДТП произошло во вторник, 9 января, на улице Ясеневая во дворе жилого дома 39. Пострадавшая в результате наезда автомобиля женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады медиков, сообщает телеканал «360».

Машина белого цвета объявлена в розыск, сообщает РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на севере Москвы автомобиль сбил женщину с коляской, в которой в момент ДТП находился ребенок. В настоящее время состояние пострадавших оценивают медики.