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Водитель «Газели» насмерть сбил женщину в Москве и скрылся

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Водитель «Газели» насмерть сбил женщину на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

ДТП произошло во вторник, 9 января, на улице Ясеневая во дворе жилого дома 39. Пострадавшая в результате наезда автомобиля женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады медиков, сообщает телеканал «360».

Машина белого цвета объявлена в розыск, сообщает РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на севере Москвы автомобиль сбил женщину с коляской, в которой в момент ДТП находился ребенок. В настоящее время состояние пострадавших оценивают медики.

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