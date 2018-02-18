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Школьник спас двоих детей из горящей квартиры в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Девятиклассник Артемий Полукеев спас двух детей из горящей квартиры в Челябинске. В результате возгорания в жилом доме школьник помог двум мальчикам перебраться с одного балкона на другой на высоте шестого этажа, сообщает ИА «Ура.ру».

По данным агентства, пожар произошел 17 февраля в многоэтажном жилом доме на 1-й Трубосварочной улице. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сообщается, что мальчики 10 и 12 лет в отсутствие бабушки играли со спичками и подожгли кресло. Поняв, что выйти из жилища невозможно, дети выбежали на балкон и стали звать на помощь. Их крики услышал находившийся в соседней квартире подросток.

«Школьник незамедлительно принял решение разбить оконный блок балкона и подозвал детей к себе. После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за перегородку, перешагивали к нему на балкон. В момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Школьник одел спасенных детей в теплую одежду, а также вызвал для них медиков. В настоящее время жизни детей ничто не угрожает. Руководство пожарно-спасательного гарнизона Челябинска намерено ходатайствовать о представлении Артемия Полукеева к награде «За спасение погибавших».

Ранее портал iz.ru сообщал, что второклассник спас брата и сестер во время пожара в Пензенской области.

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