Найти и обезвредить

Следователи задержали предполагаемых исполнителей жуткого двойного убийства в Оренбурге. Речь идет о нападении, жертвами которого стали местный коммерсант и его семилетний сын. Дело находилось на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Главный вопрос, который встает в связи с этим чудовищным преступлением, — за что можно было убить ни в чем не повинного мальчика. Версии — в материале портала iz.ru.

Не пощадили и ребенка

Из ряда вон выходящее по своей жестокости преступление было совершено в престижном районе Оренбурга 17 января на Карагандинской улице. Около 8 часов утра местный житель предприниматель Денис Чернов выехал на своем внедорожнике Toyota Land Cruizer 200 и собирался отвезти семилетнего сына в школу. Перед этим он, как обычно, повернул к мусорке, где вышел из автомобиля и оставил пакет с отходами.

В тот момент, когда он возвращался в свой автомобиль, на него было совершено нападение. Трое неизвестных нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего усадили в автомобиль, где находился мальчик. Ребенку убийцы также нанесли несколько ударов ножом. Позже судмедэксперты насчитают на телах отца и сына свыше 20 ран.

ор3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За руль сел один из преступников и отъехал на соседнюю улицу. Там сообщники попытались уничтожить автомобиль. Они облили машину горючим и подожгли. Но до конца скрыть следы преступления им не удалось. Испугавшись быть пойманными на месте, они поспешили скрыться.

«Мне один молодой человек рассказал, что примерно в девятом часу утра к гаражам подъехал большой внедорожник. Оттуда выскочил какой-то мужчина, захлопнул дверь и что-то метнул в машину. После этого что-то хлопнуло, она загорелась. Мужчина прыгнул в другое авто и уехал. После этого на место прибыли пожарные, полицейские и кареты скорой помощи. Пожар потушили, территорию оцепили», — так описал попытку поджога региональному порталу orenday.ru местный дворник.

За что?

Погибший занимался оценкой автомобилей, пострадавших в ДТП, консультировал автомобилистов и страховщиков, отстаивал в судах интересы своих клиентов. Причем довольно успешно.

Местный автоэксперт и коллега погибшего Роман Шорин предположил, что за преступлением могут стоять представители криминалитета.

«Работал нормально и даже успешно. В любом бизнесе дела не могут идти гладко, без каких-то проблем или претензий. То, что случилось, конечно, чудовищное преступление. Трудно представить, в каком состоянии сейчас находится жена Дениса. <...> На мой взгляд, убийство может быть связано с бизнесом Чернова. Какие-нибудь жулики или автоподставщики, которым он мог перейти дорогу... Но это всего лишь предположение», — рассказал он «Комсомольской правде».

Согласно другой гипотезе, двойное убийство может быть связано с прежним бизнесом Чернова — он был совладельцем и соучредителем микрокредитных организаций, возглавлял ООО «Монолит Финанс» и «Компаньон Финанс».

«Денис был учредителем этих предприятий. Мы занимались выдачей микрокредитов, но потом были внесены изменения в законодательство. Для работы нужна была лицензия, поэтому мы свернули свою деятельность», — рассказал изданию Russia Today Руслан Тетяев, возглавлявший обе фирмы.

Отрабатывалась следствием и версия о том, что двойное убийство — следствие неудачной попытки завладеть дорогостоящим автомобилем Чернова. Напомним, Оренбургская область граничит с Казахстаном, в связи с этим обстоятельством угон авто и его дальнейшая реализация за границей — прибыльный криминальный бизнес в регионе. По данным портала iz.ru, машину автоэксперт приобрел почти за 4,4 млн рублей в декабре 2017 года. Внедорожник вполне мог стать предметом посягательства бандитов.

Трое на «Приоре»

Преступление вызвало большой общественный резонанс, после чего расследование попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину. Ловить убийц приехали следователи-профи из Москвы и Нижнего Новгорода. Полиция обещала вознаграждение в 1 млн рублей за информацию, которая приведет к поимке подозреваемых.

Вскоре в руках сыщиков оказалось видео с регистратора на одном из домов. На кадрах зафиксирован приезд автомобиля убийц к месту преступления. Они появились на Карагандинской улице затемно. Сыщики установили номер, марку и приметы автомобиля — черная «Приора» с тонированными стеклами, заниженным клиренсом и повторителями поворотных огней на боковых зеркалах.

Убийц искали не только в Оренбурге, но и в Кировской области — имелась оперативная информация о том, что злодеи могли скрываться в Вятке.

Полиция распространила в соцсетях фотокомпозиционные портреты преступников, выполненные художником-криминалистом, а также детальное описание внешности предполагаемых сообщников.

В ориентировке значилось, что одному из них от 20 до 30 лет, ростом 175–180 см, второй примерно такого же возраста, но пониже — 160–165 см. Третий замеченный на месте преступления мужчина выглядит значительно старше своих сообщников — на вид ему 35–40 лет. У него особая примета — при ходьбе семенит, не разгибает колени. Все подозреваемые предположительно европейской наружности.

Нашли по слюне

В итоге поиски увенчались успехом. Как сообщало издание uralpressa.ru, одной из ключевых улик, оставленных на месте преступления, оказался брошенный возле внедорожника окурок. Криминалисты смогли выделить геном из слюны, оставленной на бычке вероятным соучастником налета. Выяснилось, что в базе данных правоохранительных органов генетический код уже фигурировал — его обладатель ранее привлекался к уголовной ответственности. Издание утверждает, что мужчина был задержан первым, дал признательные показания и начал сотрудничать со следствием. Вскоре были задержаны еще двое его предполагаемых сообщников.

ор1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту убийства в Оренбургской области мужчины и его малолетнего сына (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать троих подозреваемых в совершенном жестоком убийстве. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подробностями по делу следователи делиться не спешат. Известно, что два подследственных отказались от общения со следствием, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Тем временем в соцсетях, особенно на порталах, где новость обсуждают жители Оренбургской области, к задержанию подозреваемых относятся скептически. В частности, на странице «Новости Оренбурга онлайн» один из пользователей, утверждающий, что осведомлен о подробностях этой истории, в комментариях написал, что у подозреваемых якобы есть алиби.

Центральный райсуд Оренбурга 10 марта заключил всех трех подозреваемых в преступлении под стражу до 8 мая, сообщает портал orenday.ru. Следствие продолжается.