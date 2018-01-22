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Мужчину расстреляли на юго-западе Москвы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Неизвестный застрелил мужчину на Ломоносовском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по столице.

Инцидент произошел около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту.

«Неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся. Мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что позже пострадавший скончался.

По словам очевидцев, неизвестный несколько раз выстрелил не менее четырех раз в мужчину из пистолета. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Объявлен розыск подозреваемого.

Как сообщает агентство ТАСС, погибший был предпринимателем в сфере оптовой торговли. По предварительным данным, убийство могло носить заказной характер.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в больнице скончалась девушка, которая была расстреляна бывшим возлюбленным на Никольской улице в центре Москвы.

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