Мужчину расстреляли на юго-западе Москвы
Неизвестный застрелил мужчину на Ломоносовском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по столице.
Инцидент произошел около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту.
«Неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся. Мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что позже пострадавший скончался.
По словам очевидцев, неизвестный несколько раз выстрелил не менее четырех раз в мужчину из пистолета.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Объявлен розыск подозреваемого.
Как сообщает агентство ТАСС, погибший был предпринимателем в сфере оптовой торговли. По предварительным данным, убийство могло носить заказной характер.
Ранее портал iz.ru сообщил, что в больнице скончалась девушка, которая была расстреляна бывшим возлюбленным на Никольской улице в центре Москвы.