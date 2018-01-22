Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья на улице в украинском Луцке

В украинском городе Луцке пьяный мужчина устроил стрельбу на улице в ночь на 22 января. В результате инцидента никто не пострадал, нарушитель задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции по Волынской области.

«Сегодня ночью сотрудники КОРДа задержали 53-летнего жителя Луцка, который на улице стрелял из охотничьего ружья. В действие ввели полицейскую операцию под условным названием «Гром». Пострадавших нет», –– говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Лановой. На место происшествия прибыли руководство полиции в области, следственно-оперативные группы, сотрудники спецподразделения КОРДа, взрывотехники и патрульные полицейские.

«В результате проведения спецоперации был задержан правонарушитель. Им оказался 53-летний житель. Охотничье ружье «ТОЗ-63» изъяли. Пострадавших нет. Огнестрельное оружие полицейские не применяли», –– отмечается в сообщении полиции.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

22 января портал iz.ru сообщал, что в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали три человека. Все они были госпитализированы. Полиция разыскивает двоих подозреваемых.