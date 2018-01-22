Преступления со стрельбой ежегодно наносят ущерб Нью-Йорку в $5,6 млрд

Преступления с использованием огнестрельного оружия ежегодно наносят ущерб американскому штату Нью-Йорк в размере $5,6 млрд. Об этом сообщило издание NY Daily News со ссылкой на данные Правового центра Гиффордса по предотвращению насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

В статье отмечается, что за год в штате происходит более 2,7 тыс. инцидентов со стрельбой, из которых свыше 400 заканчиваются убийством, около 1,5 тыс. — огнестрельными ранениями. Кроме того, в Нью-Йорке ежегодно регистрируется более 100 случаев случайной стрельбы.

По оценкам экспертов, в сумму ущерба входят $2,1 млрд медицинских и судебных издержек. При этом большая часть жертв инцидентов со стрельбой (до 85%) не имеют страховки. Кроме того, снижение уровня жизни в штате из-за криминальной обстановки наносит ущерб в $3,6 млрд.

Ранее власти США выделили $5,6 млн на создание компьютерной игры, в которой можно расстреливать школьников. В разработке были задействованы министерство внутренней безопасности и армия страны.