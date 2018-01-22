Прямой эфир

Преступления со стрельбой ежегодно наносят ущерб Нью-Йорку в $5,6 млрд

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преступления с использованием огнестрельного оружия ежегодно наносят ущерб американскому штату Нью-Йорк в размере $5,6 млрд. Об этом сообщило издание NY Daily News со ссылкой на данные Правового центра Гиффордса по предотвращению насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

В статье отмечается, что за год в штате происходит более 2,7 тыс. инцидентов со стрельбой, из которых свыше 400 заканчиваются убийством, около 1,5 тыс. — огнестрельными ранениями. Кроме того, в Нью-Йорке ежегодно регистрируется более 100 случаев случайной стрельбы.

По оценкам экспертов, в сумму ущерба входят $2,1 млрд медицинских и судебных издержек. При этом большая часть жертв инцидентов со стрельбой (до 85%) не имеют страховки. Кроме того, снижение уровня жизни в штате из-за криминальной обстановки наносит ущерб в $3,6 млрд.

Ранее власти США выделили $5,6 млн на создание компьютерной игры, в которой можно расстреливать школьников. В разработке были задействованы министерство внутренней безопасности и армия страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке
Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Пенсильвании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017