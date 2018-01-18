Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Пенсильвании

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал WGAL.

Инцидент произошел в четверг, 18 января, около 6:30 утра по местному времени (14:30 по московскому) на Малберри-стрит. Полицейские обнаружили стрелка в одном из домов, откуда он открыл стрельбу. В результате перестрелки ранения получили двое полицейских и были госпитализированы в местную больницу, сообщает телеканал «Звезда».

На месте происшествия работают правоохранители, медики и группа CERT (компьютерная группа реагирования на ЧС). Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что три человека получили ранения из-за стрельбы в ночном клубе в городе Ньюберн в американском штате Теннесси.