Разработка игры с расстрелом школьников обошлась властям США в $5,6 млн

Компьютерная игра, в которой можно расстреливать школьников, обошлась американским властям в $5,6 млн. Деньги были выделены из бюджета США, сообщает RT.

Шутер был создан по мотивам повторяющихся инцидентов со стрельбой в американских школах. В его разработке участвовали армия США и Министерство внутренней безопасности.

Играть можно не только за спецназ, но и за школьников, учителей, а также за самого преступника.

«Шутер предполагается использовать лишь по специальному разрешению и только в целях обучения», — уточняется в сообщении.

В конце ноября школьник из американского города Теллурайд штата Колорадо был задержан по подозрению в причастности к распространению угроз совершения теракта в образовательном учреждении.