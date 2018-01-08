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Разработка игры с расстрелом школьников обошлась властям США в $5,6 млн

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Фото: Global Look Prees/Hector Amezcua
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Компьютерная игра, в которой можно расстреливать школьников, обошлась американским властям в $5,6 млн. Деньги были выделены из бюджета США, сообщает RT

Шутер был создан по мотивам повторяющихся инцидентов со стрельбой в американских школах. В его разработке участвовали армия США и Министерство внутренней безопасности.

Играть можно не только за спецназ, но и за школьников, учителей, а также за самого преступника.

«Шутер предполагается использовать лишь по специальному разрешению и только в целях обучения», — уточняется в сообщении.

В конце ноября школьник из американского города Теллурайд штата Колорадо был задержан по подозрению в причастности к распространению угроз совершения теракта в образовательном учреждении. 

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