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Одного из подозреваемых в стрельбе в Волгограде арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один из троих подозреваемых в стрельбе в Волгограде, находящийся в настоящее время в больнице, по решению суда взят под арест.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ по региону Наталия Куницкая. По ее словам, суд постановил заключить мужчину под стражу на срок два месяца. 

«Подозреваемый — 35-летний местный житель — с огнестрельным и ножевым ранением бедра находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Сегодня по решению суда, который провел в больнице выездное совещание, он взят под стражу на два месяца», — приводит ТАСС слова Куницкой. 

Как отмечает агентство, двум другим фигурантам дела продлили срок задержания в качестве подозреваемых на 72 часа. Мера пресечения для них будет избрана в ближайшие дни.

Как сообщал портал iz.ru, 18 января в Красноармейском районе Волгограда произошла перестрелка, в результате которой трое человек получили ранения и один погиб. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

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