Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына, тела которых были обнаружены в машине в Оренбурге. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать троих подозреваемых в совершенном жестоком убийстве. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения», - сказала Петренко.

17 января тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына со множеством ножевых ранений были обнаружены в автомобиле Toyota Land Cruiser, погибшие были связаны. Злоумышленники пытались поджечь машину, однако сделать это им не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выясняются мотивы преступления, устанавливается роль каждого из подозреваемых.