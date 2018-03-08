СМИ узнали о причине убийства семьи из трех человек в Крыму

В Крыму семью из трех человек убили при попытке купить машину у частного продавца. С собой на встречу с автовладельцем они взяли 250 тыс. рублей, сообщает газета «Комсомольская правда».

Как уточняет издание, тела 35-летнего мужчины, его 32-летней жены и 4-летней дочери были найдены в автомобиле в водоеме 7 марта. Супруги погибли от огнестрельных ранений, а ребенок захлебнулся, уже когда машина оказалась в воде.

Главным подозреваемым, по данным газеты, является сотрудник УФСИН, который мог стрелять из табельного оружия. Именно к нему на встречу семья поехала с деньгами, чтобы обменять свой автомобиль Chevrolet Lanos на более дорогой.

23 февраля семья уехала на машине из дома в Феодосии и пропала без вести. По факту исчезновения трех человек было возбуждено уголовное дело об «убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего».