Концертного директора DJ Грува арестовали по подозрению в убийстве тещи

В Москве по решению суда в среду, 7 марта, арестован Денис Калинин — концертный директор DJ Грува (Евгения Рудина). Как сообщает ТАСС, мужчина обвиняется в убийстве тещи.

По данным следствия, утром 6 марта 34-летний Калинин в ходе конфликта избил 77-летнюю мать своей супруги, а после задушил ее. На допросе он признал вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 15 лет заключения, уточняет «Интерфакс».

Калинин, также известный как Денис Стингер, работает с DJ Грувом, телеведущими Александром Анатольевичем и Иреной Понарошку, певицей Катей Чеховой.