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Китайскую чиновницу случайно убили на работе

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Сотрудницу государственной экологической инспекционной службы китайского города Шаоян случайно убили в ее же офисе из пневматического пистолета, пишет газета China Daily.

Двое коллег 40-летней женщины играли с оружием, которое вдруг выстрелило ей в голову. Известно, что в каких-либо конфликтах на работе убитая не участвовала.

Подозреваемые задержаны, а одного из них поместили под стражу за незаконное владение пистолетом.

Ведется следствие. По предварительной версии, причиной гибели стало неосторожное обращение с оружием.

Ранее портал iz.ru рассказал, что один американец научил своих детей собирать автомат с закрытыми глазами. По его мнению, обучение владению оружием очень важно, поскольку насилие может настигнуть человека в любой момент и в любой точке мира.

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