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Американец научил своих детей вслепую собирать автомат

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Житель американского штата Флорида разработал собственный учебный план для детей, где ключевой темой стало владение оружием, пишет The Sun.

«Я не большой поклонник школьной системы образования в масштабах всего штата или на национальном уровне. Я думаю, что они делают много, чтобы подорвать психическое развитие наших детей. Поэтому я считаю абсолютно необходимым заниматься им сам», — говорит 28-летний отец.

Его дети никогда не учились в школе, но могут обсуждать криптовалюты и собирать пулемет с завязанными глазами. Как объясняет мужчина, обучение владению оружием очень важно, поскольку насилие может настигнуть человека в любой момент и в любой точке мира.

Сам американец открыто рассказывает о своем непотребном поведении в юношестве, хотя он сам происходит из семьи полицейских в двух поколениях. По его словам, он вламывался в дома, угонял машины и даже срезал гирлянду с елок, чтобы испортить людям рождественские праздники. А сейчас называет себя учителем и наставником молодежи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в США растет популярность вечеринок по метанию топоров в экс-супругов.

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