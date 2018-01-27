Американец научил своих детей вслепую собирать автомат

Житель американского штата Флорида разработал собственный учебный план для детей, где ключевой темой стало владение оружием, пишет The Sun.

«Я не большой поклонник школьной системы образования в масштабах всего штата или на национальном уровне. Я думаю, что они делают много, чтобы подорвать психическое развитие наших детей. Поэтому я считаю абсолютно необходимым заниматься им сам», — говорит 28-летний отец.

Его дети никогда не учились в школе, но могут обсуждать криптовалюты и собирать пулемет с завязанными глазами. Как объясняет мужчина, обучение владению оружием очень важно, поскольку насилие может настигнуть человека в любой момент и в любой точке мира.

Сам американец открыто рассказывает о своем непотребном поведении в юношестве, хотя он сам происходит из семьи полицейских в двух поколениях. По его словам, он вламывался в дома, угонял машины и даже срезал гирлянду с елок, чтобы испортить людям рождественские праздники. А сейчас называет себя учителем и наставником молодежи.

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