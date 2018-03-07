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В Крыму задержан убийца семьи из трех человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Крыму задержан подозреваемый в убийстве трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

Сообщается, что 23 февраля семья уехала на машине из дома в Феодосии и пропала без вести. По факту исчезновения трех человек было возбуждено уголовное дело об «убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего».

«7 марта 2018 года по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Керчи», — сказано в сообщении.

Подозреваемый указал на место происшествия, при осмотре которого в заливе был обнаружен автомобиль с телами пропавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, ведется расследование уголовного дела. 

7 марта в Люберцах мужчина убил свою сожительницу из-за ревности и покончил с собой.

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