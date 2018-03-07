Мужчина в Люберцах выстрелил в голову сожительнице и покончил с собой

Мужчина выстрелил в голову своей сожительнице на почве ревности в гостинице в подмосковных Люберцах, а после этого покончил с собой. Полицейские начали проверку по факту стрельбы. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне днем в местном отеле «Лев». Конфликт возник на почве ревности. 59‐летний военный пенсионер ранил управляющую гостиницы.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий, во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение от администратора отеля о том, что в кабинете управляющего гостиницы были слышны выстрелы, после которых из него вышел мужчина.

«В ходе ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из револьвера системы Нагана в голову женщине, после чего вышел из здания гостиницы и сел в личный автотранспорт», — цитирует Врадий агентство городских новостей «Москва».

30-летнюю женщину госпитализировали с ранением головы. В больнице пострадавшую прооперировали. Тело мужчины следователи обнаружили в автомобиле Toyota Camry, где он свел счеты с жизнью, сообщает телеканал «360».

Следственные органы изъяли с места происшествия револьвер, четыре патрона и три гильзы. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен следственными органами после получения справки из медучреждения о тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей.