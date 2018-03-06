Совладелец дистрибьютерской компании Villeroy & Boch застрелен в Одинцово

Крупный бизнесмен Леонид Казарновский стал жертвой киллера в подмосковном Одинцово. Преступник выстрелил в свою жертву не менее пяти раз и дважды попал в голову. Правоохранительные органы ведут его поиск, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Казарновский был совладельцем компании, считавшейся единственным дистрибьютером люксовых товаров фирмы Villeroy & Boch. Погибший делил компанию с родным братом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в ночь на 6 марта, когда предприниматель возвращался домой после тренировки по хоккею, которая проходила в Ледовом дворце на Молодежной улице в Одинцово. Киллер расстрелял его, когда мужчина подошел к машине. По словам представителя регионального главка СКР Ольги Врадий, для маскировки киллер держал в руках клюшку, пишет «Ридус». После убийства преступник скрылся.

Нападавший был одет в черную одежду, рассказали в управлении СК по Подмосковью.

Заведены два уголовных дела: «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Следователи и криминалисты обнаружили на месте происшествия пять гильз, личные вещи, мобильный телефон и документы погибшего. Вещественные доказательства изъяты.

Правоохранительные органы ведут розыск людей, которые могут быть причастны к убийству.