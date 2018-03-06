Прямой эфир

Совладелец дистрибьютерской компании Villeroy & Boch застрелен в Одинцово

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный бизнесмен Леонид Казарновский стал жертвой киллера в подмосковном Одинцово. Преступник выстрелил в свою жертву не менее пяти раз и дважды попал в голову. Правоохранительные органы ведут его поиск, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Казарновский был совладельцем компании, считавшейся единственным дистрибьютером люксовых товаров фирмы Villeroy & Boch. Погибший делил компанию с родным братом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в ночь на 6 марта, когда предприниматель возвращался домой после тренировки по хоккею, которая проходила в Ледовом дворце на Молодежной улице в Одинцово. Киллер расстрелял его, когда мужчина подошел к машине. По словам представителя регионального главка СКР Ольги Врадий, для маскировки киллер держал в руках клюшку, пишет «Ридус». После убийства преступник скрылся.

Нападавший был одет в черную одежду, рассказали в управлении СК по Подмосковью.

Заведены два уголовных дела: «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Следователи и криминалисты обнаружили на месте происшествия пять гильз, личные вещи, мобильный телефон и документы погибшего. Вещественные доказательства изъяты.

Правоохранительные органы ведут розыск людей, которые могут быть причастны к убийству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший милиционер получил пожизненный срок за убийство 19 женщин
Первый электропоезд «Иволга» для МЦД поставят в III квартале 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017