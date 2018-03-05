Первый электропоезд «Иволга» для МЦД поставят в III квартале 2018 года

Первый поезд «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) в III квартале 2018 года поставит Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ»). Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

С заводом заключат контракт на поставку 23 современных электропоездов для обслуживания направления МЦД Лобня–Одинцово.

Новые электропоезда максимально ориентированы на отечественные материалы и разработки. Так, они должны обеспечивать плавный ход поезда, низкий уровень вибрации и шума, а также комфортабельность поездки в любое время года, передает агентство городских новостей «Москва».

«Иволга» отлично зарекомендовала себя на Киевском направлении МЖД. Компания уже приобрела 86 новых поездов, отметили в ЦППК. В настоящее время вводятся новые удобные способы оплаты проезда, продолжается модернизация инфраструктуры.