Снегопад не повлиял на движение поездов московского узла
Снегопад, пришедший в Москву и Подмосковье в воскресенье, 4 марта, не повлиял на график движения поездов дальнего следования и пригородных электричек. Все составы отправляются по расписанию.
«В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Очистка путей от снега проводится круглосуточно. При необходимости для очистки путей привлекаются дополнительные силы.
Железнодорожники призвали в сложной погодной обстановке неукоснительно соблюдать правила безопасности: переходить пути только в специально оборудованных местах, «не стоять у края платформы и держать детей за руку», отметили в пресс-службе.
Как писал iz.ru, около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на улицы Москвы для расчистки улиц и дорог от снега, службы переведены на круглосуточный режим работы.