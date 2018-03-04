Снегопад не повлиял на движение поездов московского узла

Снегопад, пришедший в Москву и Подмосковье в воскресенье, 4 марта, не повлиял на график движения поездов дальнего следования и пригородных электричек. Все составы отправляются по расписанию.

«В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Очистка путей от снега проводится круглосуточно. При необходимости для очистки путей привлекаются дополнительные силы.

Железнодорожники призвали в сложной погодной обстановке неукоснительно соблюдать правила безопасности: переходить пути только в специально оборудованных местах, «не стоять у края платформы и держать детей за руку», отметили в пресс-службе.

Как писал iz.ru, около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на улицы Москвы для расчистки улиц и дорог от снега, службы переведены на круглосуточный режим работы.