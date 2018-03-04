Сильный снегопад стал причиной задержки рейсов в московских аэропортах

Обрушившийся на столичный регион сильный снегопад стал причиной десятков кратковременных задержек рейсов в московских аэропортах. Об этом заявили в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Аэродромные службы перешли в режим повышенной готовности. На протяжении всей ночи продолжалась расчистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек. Перед вылетом все самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью. Так как данная процедура занимает около 30 минут дополнительного времени, возникают кратковременные задержки рейсов, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что удалось избежать уходов самолетов на запасные аэродромы и задержек рейсов продолжительностью более двух часов. Сервис «Яндекс.Расписания» зафиксировал, что в аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов, в Домодедово девять рейсов задержано и 15 отменено, а во Внуково были задержаны три рейса и еще два отменены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Московский метрополитен распространил в своем аккаунте в Telegram информацию о переведении всех служб на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий.